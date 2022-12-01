Псковский аэропорт закроется в новогоднюю ночь

13:24, 01 декабря 2022, ПАИ

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Псковский аэропорт не будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор «Псковавиа» Артем Тарасов.

По его словам, аэропорт закроется вечером 31 декабря и возобновит работу через сутки, 1 января. Связано это с общероссийской практикой, авиакомпании отменяют вылеты, которые выпадают на новогоднюю ночь.

В частности, 31 декабря будут отменены рейсы Псков - Сочи и Сочи - Псков. 1 января отменят утренние рейсы в Москву, Калининград и Минеральные Воды.