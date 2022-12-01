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Общество

Забастовку объявили сотрудники закрытого магазина IKEA в Кудрово

Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в городе Кудрово Ленинградской области провели часовую предупредительную забастовку и требуют коллективных переговоров с работодателем. Об этом сообщил нам органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

«Самая активная группа «ИКЕА Дыбенко» первой устроила забастовку. Вчера была предупредительная забастовка. Они борются за свои требования сохранения рабочих мест или достойные условия ухода, за коллективные переговоры, потому что компания от них уклоняется. Компания уволила лидеров, которые инициировали процедуру коллективных переговоров и коллективного трудового спора. Это прямое нарушение закона», — сказал Илларионов.

Он объяснил, что спор возник вследствие ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которая началась в августе. К ноябрю в штате магазина в Кудрове осталось несколько работников, которые ранее не захотели увольняться на условиях компании. Теперь им грозит сокращение на условиях Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка.

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