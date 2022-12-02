День открытых дверей проведут в псковском Дворце бракосочетаний

12:44, 02 декабря 2022, ПАИ

Особняк Лавриновского, в котором располагается псковский Дворец бракосочетаний, приглашает невест и молодые пары, которые в ближайшее время планируют создать семью, на дни открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Мы запускаем серию встреч, где можно будет познакомиться и пообщаться со специалистами по организации свадьбы. От мастера по декорированию до консультанта по юридическим вопросам, - рассказали в ТКД. - Вы сможете задать любые интересующие вас вопросы профессионалам свадебной индустрии - фотографам, ведущим, визажистам, шеф-поварам, организаторам, артистам. Специально для вас будет организована экскурсия по особняку - вас ждет знакомство с историей и демонстрация великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова. Вы узнаете интересные факты о доме и его хозяевах – Лавриновских. Что означает змея на фасаде дома или президентом какой европейской страны стал один из их родственников. Также вы получите правовую консультацию сотрудника отдела ЗАГС».

Первая встреча состоится уже 3 декабря в 17:30. Свадебный организатор-декоратор Ольга Перог ответит на все вопросы и проведет консультацию.

Вход бесплатный, по предварительной записи: https://vk.com/zagspskov?w=app5708398_-192483481