Видео ПАИ про снегоуборочное устройство показали на Первом канале

15:38, 02 декабря 2022, ПАИ

О самодельном приспособлении для расчистки дорог от снега, которое успешно использует дедовичский пожарный, видеоблогер Валерий Смирнов, рассказали в программе «Доброе утро» на Первом канале.

В сюжете про умельцев со всей страны были использованы кадры видеорепортажа Псковского агентства информации. В нем Валерий Смирнов поделился опытом эксплуатации устройства из деревянных брусков, с помощью которого он содержит в порядке проезд к своему дачному дому в деревне Мостки.