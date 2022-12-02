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Общество

Видео ПАИ про снегоуборочное устройство показали на Первом канале

О самодельном приспособлении для расчистки дорог от снега, которое успешно использует дедовичский пожарный, видеоблогер Валерий Смирнов, рассказали в программе «Доброе утро» на Первом канале.

В сюжете про умельцев со всей страны были использованы кадры видеорепортажа Псковского агентства информации. В нем Валерий Смирнов поделился опытом эксплуатации устройства из деревянных брусков, с помощью которого он содержит в порядке проезд к своему дачному дому в деревне Мостки.

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