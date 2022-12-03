Государство поддерживает развитие молодых предпринимателей
О возможностях для молодых предпринимателей рассказал портал «Объясняем.рф».
Молодые предприниматели — это люди в возрасте до 25 лет, которые решили открыть своё дело. Специально для них по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» запустили программу грантов на развитие бизнеса.
По данным Минэкономразвития России, гранты получили уже более 1 тыс. начинающих бизнесменов.
Финансы можно направить на закупку оборудования, оргтехники, ПО и сырья, оплату аренды или первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ.
Есть несколько важных условий:
• средства предоставляются как софинансирование 25% затрат на проекты;
• поддержку могут получить даже школьники старше 14 лет, если они являются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также имеют разрешение от родителей;
• для юрлиц: молодой человек должен владеть в компании долей свыше 50%.
Максимальная сумма грантов в большинстве регионов России составляет 500 тыс. рублей, но в Арктической зоне она увеличена до 1 млн рублей.
Поддержка молодых бизнесменов не ограничивается одними лишь грантами.
Так, они могут:
• взять займы в государственных микрофинансовых организациях;
• получить поручительства и независимые гарантии для доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам;
• рассчитывать на помощь при аренде помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах;
• воспользоваться услугами центров «Мой бизнес»;
• оплачивать необходимые товары с комиссией менее 1%, используя СБП Банка России;
• уменьшить сумму уплачиваемого налога в объёме страховых взносов при условии работы по патентной системе.
Больше узнать о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса можно по ссылке.
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