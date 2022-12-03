Государство поддерживает развитие молодых предпринимателей

20:32, 03 декабря 2022, ПАИ

О возможностях для молодых предпринимателей рассказал портал «Объясняем.рф».

Молодые предприниматели — это люди в возрасте до 25 лет, которые решили открыть своё дело. Специально для них по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» запустили программу грантов на развитие бизнеса.

По данным Минэкономразвития России, гранты получили уже более 1 тыс. начинающих бизнесменов.

Финансы можно направить на закупку оборудования, оргтехники, ПО и сырья, оплату аренды или первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ.

Есть несколько важных условий:

• средства предоставляются как софинансирование 25% затрат на проекты;

• поддержку могут получить даже школьники старше 14 лет, если они являются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также имеют разрешение от родителей;

• для юрлиц: молодой человек должен владеть в компании долей свыше 50%.

Максимальная сумма грантов в большинстве регионов России составляет 500 тыс. рублей, но в Арктической зоне она увеличена до 1 млн рублей.

Поддержка молодых бизнесменов не ограничивается одними лишь грантами.

Так, они могут:

• взять займы в государственных микрофинансовых организациях;

• получить поручительства и независимые гарантии для доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам;

• рассчитывать на помощь при аренде помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах;

• воспользоваться услугами центров «Мой бизнес»;

• оплачивать необходимые товары с комиссией менее 1%, используя СБП Банка России;

• уменьшить сумму уплачиваемого налога в объёме страховых взносов при условии работы по патентной системе.

Больше узнать о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса можно по ссылке.