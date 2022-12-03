Нетрезвый водитель насмерть сбил ребенка в Новгороде
Нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе в Чудовском районе Новгородской области и скрылась с места ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«После столкновения с пешеходом машина скрылась с места ДТП, после чего столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster», – добавили в пресс-службе.
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