Нетрезвый водитель насмерть сбил ребенка в Новгороде

21:18, 03 декабря 2022, ПАИ

Нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе в Чудовском районе Новгородской области и скрылась с места ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«После столкновения с пешеходом машина скрылась с места ДТП, после чего столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster», – добавили в пресс-службе.