Обращать внимание на дорогу было принято на Руси 5 декабря
Прокопьев день отмечался на Руси 5 декабря по народному календарю. В православном календаре это дата почитания мученика Прокопия Кесарийского, пишет Calend.ru.
Прокопий всю жизнь посвятил служению Богу. Он состоял чтецом в Кесарийской церкви и объяснял смысл написанного в Библии прихожанам. Также он исцелял одержимых бесами людей. Когда начались преследования христиан за веру, Прокопия казнили.
Традиции и обряды
По традиции жители сел и деревень посвящают этот день дорогам. Если к тому времени выпало много снега, их расчищают. Если нет, расставляют вехи для обозначения дорог. Делается это для, чтобы путники не сбились с тропы, когда ее занесет снегом.
Если снег уже застелил землю, женщины ходили в лес на поиски ефилии. По легенде, эта трава обладает волшебными свойствами и излечивала от многих болезней. Кроме того, она была полезна растущему организму.
- Тёплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
- Если у костра разгорелась сажа, будет пасмурно и снежно.
- Если волки подходят близко к человеческому жилищу, зима будет суровой и затяжной.
- Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядёт оттепель и снег с дождём.
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