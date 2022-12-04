Обращать внимание на дорогу было принято на Руси 5 декабря

07:04, 05 декабря 2022, ПАИ

Прокопьев день отмечался на Руси 5 декабря по народному календарю. В православном календаре это дата почитания мученика Прокопия Кесарийского, пишет Calend.ru.

Прокопий всю жизнь посвятил служению Богу. Он состоял чтецом в Кесарийской церкви и объяснял смысл написанного в Библии прихожанам. Также он исцелял одержимых бесами людей. Когда начались преследования христиан за веру, Прокопия казнили.

Традиции и обряды

По традиции жители сел и деревень посвящают этот день дорогам. Если к тому времени выпало много снега, их расчищают. Если нет, расставляют вехи для обозначения дорог. Делается это для, чтобы путники не сбились с тропы, когда ее занесет снегом.

Если снег уже застелил землю, женщины ходили в лес на поиски ефилии. По легенде, эта трава обладает волшебными свойствами и излечивала от многих болезней. Кроме того, она была полезна растущему организму.