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Общество

Праздничным концертом отблагодарили порховских волонтёров

Накануне Международного дня добровольца в Порховском Доме культуры состоялось мероприятие, на котором благодарили волонтеров разных направлений. Деятельность волонтеров, которые безвозмездно помогают другим, вносит огромный вклад во все сферы жизни, что не может оставаться незамеченным. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

На вечере встречи волонтерских отрядов «Я - доброволец» собрались ребята (и взрослые), чтобы еще раз заявить свою твердую социальную позицию. Участников встречи приветствовали заместитель главы администрации района Наталья  Бялькина и начальник Управления образования Порховского района Любовь  Федорова.

Ребята разных движений показали свои визитные карточки: «Волонтеры культуры», волонтеры Центра добровольчества, «Российское движение школьников», юнармия, эко-волонтеры, «Волонтеры Победы». Наталья Бялькина благодарила участников движений за активность, участие и помощь в проведении городских мероприятий и вручала представителям движений благодарственные письма.

Затем импровизированный Дед Мороз провел «Новогодний квиз», команды весело отвечали на вопросы по картинкам на экране. Победили - ВСЕ. Праздник закончился общим чаепитием и дискотекой.

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