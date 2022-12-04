Эксперт назвал три ключевые ошибки при использовании банковских карт

07:21, 05 декабря 2022, ПАИ

Мошенники все чаще применяют новые способы для атаки на владельцев банковских карт. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев рассказал в интервью агентству «Прайм», как не стать жертвой злоумышленников.

Прежде всего, отметил эксперт, нельзя передавать пин-коды и другие данные с «пластика». «Казалось бы, банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а все же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию», — сетует Гусев

Во-вторых, не следует совершать покупки на непроверенных сайтах. «К вопросу проверки покупатель может подходить весьма поверхностно, даже если он в курсе подобных подмен — главное ведь как раз успеть, а проверка требует времени», — поясняет эксперт мотивацию потребителей.

Хотя, по его словам, стоит обращать внимание на такие «приметы» как, например, подключение к общедоступному Wi-Fi в момент оплаты заказа. Но именно такие сети злоумышленники вскрывают достаточно часто.

Ошибка третья — передача карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки. «Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах», — напомнил Гусев.