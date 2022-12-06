Добровольца из Пустошки наградили медалью Суворова за участие в СВО

16:12, 06 декабря 2022, ПАИ

Медалью Суворова наградили доборовольца Олега Сагирова из Пустошки по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета «Вперёд».

«Олег Сагиров, скромный парень из многодетной семьи, наш земляк, который одним из первых добровольно отправился в зону проведения СВО, вернулся домой! И в последний день осени военный комиссар Иван Валуевич по указу президента РФ, вручил заслуженную награду Олегу – медаль Суворова», - говорится в сообщении.

Военный комиссар также отметил, что медалью Суворова пустошанина наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. И подчеркнул, что это первая подобная награда, которую вручили в этом году участнику специальной военной операции в Пустошкинском районе.