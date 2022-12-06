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Общество

Добровольца из Пустошки наградили медалью Суворова за участие в СВО

Медалью Суворова наградили доборовольца Олега Сагирова из Пустошки по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета «Вперёд».

Фото: газета «Вперёд»

«Олег Сагиров, скромный парень из многодетной семьи, наш земляк, который одним из первых добровольно отправился в зону проведения СВО, вернулся домой! И в последний день осени военный комиссар Иван Валуевич по указу президента РФ, вручил заслуженную награду Олегу – медаль Суворова», - говорится в сообщении.

Фото: газета «Вперёд»

Военный комиссар также отметил, что медалью Суворова пустошанина наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. И подчеркнул, что это первая подобная награда, которую вручили в этом году участнику специальной военной операции в Пустошкинском районе.

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