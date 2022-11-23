О причинах популярности чугунной ванны рассказали эксперты
Современные производители предлагают покупателям довольно большой выбор сантехники в Москве и других городах России. В каталогах магазинов, осуществляющих продажу соответствующих товаров, можно найти модели на любой вкус, способные гармонично дополнить помещение с любыми архитектурными и стилевыми особенностями. Несмотря на изобилие новых предложений, классические варианты по-прежнему остаются востребованными. К числу таковых относится чугунная ванна, о преимуществах и особенностях которой можно прочесть ниже.
Чем хороша ванна из чугуна?
Чугунная ванна является достойным конкурентом акриловым и стальным аналогам. Причин для такого положения вещей достаточно. И заключаются они в положительных характеристиках, которыми обладают такие изделия. Речь идет о следующих моментах:
- Повышенная прочность. Чугун является одним из наиболее прочных материалов. Он способен выдерживать огромную нагрузку, благодаря чему сантехника служит довольно долго.
- Способность сохранять тепло. Ванны из чугуна быстро нагреваются и прекрасно сохраняют тепло. То есть вода, которой заполнена емкость, будет долго оставаться горячей.
- Сохранение эстетических характеристик в течение долгих лет. Готовое изделие покрывают специальным защитным слоем и обрабатывают в инфракрасных печах. Благодаря такой обработке сантехническое изделие очень долго сохраняет достойный внешний вид. Также сохранению достойного вида способствует глубокое окрашивание эмали.
- Максимальный вес. Данный параметр немного усложняет транспортировку. НО! Он также дает и свои плюсы. Такая ванна не требует дополнительной фиксации. Благодаря большому весу она будет надежно стоять на подпорках.
Также стоит отметить отличные показатели звукоизоляции чугуна. Во время наполнения емкости шума в помещении практически не будет.
Купить чугунную ванну в Москве можно в интернет-магазине, который занимается продажей сантехнической продукции.
Как правильно ухаживать за чугунной ванной?
Такое изделие не требует какого-то сложного ухода. Если с течением времени на поверхности емкости появятся сколы, трещины и прочие дефекты, устранить их и вернуть изделию былую красоту поможет реставрация. Специалисты восстановят верхний слой эмали, удалят ржавчину и прочие дефекты, которые портят внешний вид изделия.
Стоимость чугунных ванн будет более высокой, чем у стальных или акриловых аналогов.
ИП Гайшун Наталья Николаевна
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