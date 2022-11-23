О причинах популярности чугунной ванны рассказали эксперты

16:04, 06 декабря 2022, ПАИ

Современные производители предлагают покупателям довольно большой выбор сантехники в Москве и других городах России. В каталогах магазинов, осуществляющих продажу соответствующих товаров, можно найти модели на любой вкус, способные гармонично дополнить помещение с любыми архитектурными и стилевыми особенностями. Несмотря на изобилие новых предложений, классические варианты по-прежнему остаются востребованными. К числу таковых относится чугунная ванна, о преимуществах и особенностях которой можно прочесть ниже.

Чем хороша ванна из чугуна?

Чугунная ванна является достойным конкурентом акриловым и стальным аналогам. Причин для такого положения вещей достаточно. И заключаются они в положительных характеристиках, которыми обладают такие изделия. Речь идет о следующих моментах:

Повышенная прочность. Чугун является одним из наиболее прочных материалов. Он способен выдерживать огромную нагрузку, благодаря чему сантехника служит довольно долго. Способность сохранять тепло. Ванны из чугуна быстро нагреваются и прекрасно сохраняют тепло. То есть вода, которой заполнена емкость, будет долго оставаться горячей. Сохранение эстетических характеристик в течение долгих лет. Готовое изделие покрывают специальным защитным слоем и обрабатывают в инфракрасных печах. Благодаря такой обработке сантехническое изделие очень долго сохраняет достойный внешний вид. Также сохранению достойного вида способствует глубокое окрашивание эмали. Максимальный вес. Данный параметр немного усложняет транспортировку. НО! Он также дает и свои плюсы. Такая ванна не требует дополнительной фиксации. Благодаря большому весу она будет надежно стоять на подпорках.

Также стоит отметить отличные показатели звукоизоляции чугуна. Во время наполнения емкости шума в помещении практически не будет.

Купить чугунную ванну в Москве можно в интернет-магазине, который занимается продажей сантехнической продукции.

Как правильно ухаживать за чугунной ванной?

Такое изделие не требует какого-то сложного ухода. Если с течением времени на поверхности емкости появятся сколы, трещины и прочие дефекты, устранить их и вернуть изделию былую красоту поможет реставрация. Специалисты восстановят верхний слой эмали, удалят ржавчину и прочие дефекты, которые портят внешний вид изделия.

Стоимость чугунных ванн будет более высокой, чем у стальных или акриловых аналогов.

ИП Гайшун Наталья Николаевна

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