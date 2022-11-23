Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Маркет

О причинах популярности чугунной ванны рассказали эксперты

Фото: сайт dushevoi.ru

Современные производители предлагают покупателям довольно большой выбор сантехники в Москве и других городах России. В каталогах магазинов, осуществляющих продажу соответствующих товаров, можно найти модели на любой вкус, способные гармонично дополнить помещение с любыми архитектурными и стилевыми особенностями. Несмотря на изобилие новых предложений, классические варианты по-прежнему остаются востребованными. К числу таковых относится чугунная ванна, о преимуществах и особенностях которой можно прочесть ниже.

Чем хороша ванна из чугуна?

Чугунная ванна является достойным конкурентом акриловым и стальным аналогам. Причин для такого положения вещей достаточно. И заключаются они в положительных характеристиках, которыми обладают такие изделия. Речь идет о следующих моментах:

  1. Повышенная прочность. Чугун является одним из наиболее прочных материалов. Он способен выдерживать огромную нагрузку, благодаря чему сантехника служит довольно долго.
  2. Способность сохранять тепло. Ванны из чугуна быстро нагреваются и прекрасно сохраняют тепло. То есть вода, которой заполнена емкость, будет долго оставаться горячей.
  3. Сохранение эстетических характеристик в течение долгих лет. Готовое изделие покрывают специальным защитным слоем и обрабатывают в инфракрасных печах. Благодаря такой обработке сантехническое изделие очень долго сохраняет достойный внешний вид. Также сохранению достойного вида способствует глубокое окрашивание эмали.
  4. Максимальный вес. Данный параметр немного усложняет транспортировку. НО! Он также дает и свои плюсы. Такая ванна не требует дополнительной фиксации. Благодаря большому весу она будет надежно стоять на подпорках.

Также стоит отметить отличные показатели звукоизоляции чугуна. Во время наполнения емкости шума в помещении практически не будет.

Купить чугунную ванну в Москве можно в интернет-магазине, который занимается продажей сантехнической продукции.

Как правильно ухаживать за чугунной ванной?

Такое изделие не требует какого-то сложного ухода. Если с течением времени на поверхности емкости появятся сколы, трещины и прочие дефекты, устранить их и вернуть изделию былую красоту поможет реставрация. Специалисты восстановят верхний слой эмали, удалят ржавчину и прочие дефекты, которые портят внешний вид изделия.

Стоимость чугунных ванн будет более высокой, чем у стальных или акриловых аналогов.

ИП Гайшун Наталья Николаевна
ИНН 752201459504
ОГРНИП 317784700051661

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 ноября 2022

Советский «Москвич» появится в новой сборке
19 ноября 2022

Правительство поддержит импортёров значимой продукции
09 ноября 2022

«Ростелеком» меняет мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
08 ноября 2022

Билайн и Сеченовка обучили нейросеть определять патологии суставов
28 октября 2022

«Синикон Стандарт»: пластиковые трубы отменного качества
21 октября 2022

Аналитик больших данных: что за профессия и где пройти обучение
05 октября 2022

«Барды среди нас»: «Титан-Полимер» знакомит со своими сотрудниками
04 октября 2022

О холодильниках для предприятий и магазинов рассказали эксперты

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...