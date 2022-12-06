Фасадные работы в музее Псково-Печерского монастыря продолжаются

20:45, 06 декабря 2022, ПАИ

Продолжаются фасадные работы в музее-гостинице Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Реставраторы возвращают памятнику средовой архитектуры исторический облик. Проведены работы по замене стропильной системы и кровли здания.

Гостиница была построена как монастырское здание в конце XIX века. Со второй половины XX века в здании размещались в разное время поликлиника, филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря.

Ремонтно-реставрационные работы такого масштаба здесь проводятся впервые.