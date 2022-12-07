На карту или наличкой: как жители Псковской области получают зарплату

09:05, 07 декабря 2022, ПАИ

70% респондентов из Псковской области получают зарплату на карту (в среднем по России таких набралось 74%). В данном случае Псковская область оказалась на 33-м месте в стране по доле работников, получающих зарплату на карту. Чаще других (в 88% случаев) зарплату на карту получают работники в Калужской области. В Москве таких сотрудников оказалось 77%, сообщает hh.ru.

Ещё каждый десятый опрошенный в Псковской области (10%) заявил, что его труд оплачивают наличными. А каждый пятый (20%) получает зарплату частично наличными, частично на карту.

С точки зрения возраста чаще всего наличными получают зарплату соискатели старше 55 лет (примерно каждый пятый, или 17%). С точки зрения профессиональных областей чаще других получают деньги наличными специалисты из сфер «Автомобильный бизнес» (22%), «Рабочий персонал» (16%), а также студенты (19%).

Большая доля тех, кто получает зарплату на карту, находится в сфере «Госслужба» (97%), «Добыча сырья» (95%), «Банки и финансы» (90%). Смешанный вариант оплаты (на карту и наличными) чаще других практикуется в сфере «Закупки» (32% опрошенных из этой области), в ресторанно-гостиничном бизнесе (35%) и в продажах (26%).

В ходе опроса лишь треть (31%) жителей СЗФО, и в том числе из Псковской области, ответили, что уровень текущей зарплаты устраивает, причем лишь 8% однозначно довольны своим доходом, еще 23% – скорее довольны, чем нет. 62% жителей сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет.

Чтобы зарплата начала радовать трудящихся, она, по их словам, должна вырасти более чем в два раза – так заявил каждый пятый опрошенный (22%). Еще 32% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 17% трудящихся отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 21% респондентов будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%. И лишь 6% опрошенных будет достаточно роста на 10-20%.