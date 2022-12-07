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Общество

В Минздраве оценили уровень удовлетворенности россиян медпомощью

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал показатель удовлетворённости россиян оказанием медпомощи в стране одним из самых высоких за предыдущие годы, но признал, что он далек от совершенства. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в России разработана методика оценки удовлетворённости населения оказанием медпомощи, ее результаты оцифрованы.

«Что важно, сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворённости населения за предыдущие периоды... Сегодня этот показатель растет, мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем, пока они далеки от совершенства, и нам нужно этому уделять больше внимания», - сказал министр.
 

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