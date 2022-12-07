Шкаф-купе с доставкой предлагает интернет-магазин «Лазурит»
Где в Москве купить шкаф-купе с доставкой и установкой?
Шкаф-купе – вместительная система для хранения вещей. Преимущество в том, что при открытии шкафа двери не занимают дополнительное место, как в случае с традиционными распашными вариантами. Они двигаются вдоль направляющих в стороны. Такие модели мебели можно установить в комнатах небольших размеров, где нужно рационально использовать площадь – прихожие и коридоры, детские и спальни. Для производства шкафов используются материалы разных цветов и фактур, поэтому можно подобрать мебель, которая удачно будет смотреться как в современном, так и в классическом интерьере.
Если вы ищете оптимальное соотношение цены и качества в Москве, то посетите интернет-магазин «Лазурит». Здесь можно шкаф-купе купить в Москве недорого вместе с доставкой и установкой. Опытные мастера компании поднимут мебель на этаж и выполнят монтаж. Вам не придется нанимать нескольких подрядчиков, что дополнительно сэкономит время и деньги. Доставка мебели также проводится в другие города России. Есть представительства в Пскове и Псковской области. При оформлении заказа через сайт можно выбрать город из представленного перечня. Если вашего населенного пункта нет в списке, то выбирайте ближайший.
Как выбрать шкаф-купе для квартиры?
Для удобства своих покупателей весь ассортимент мебели в интернет-магазине представлен в каталоге, где предусмотрены дополнительные фильтры. С их помощью вы можете указать требуемые параметры мебели, чтобы сузить поиск:
- размеры: глубина, ширина, высота;
- цвет;
- стиль оформления;
- цена.
После обработки запроса появится список актуальных вариантов. Вы можете просмотреть фотографии, ознакомиться с ценами и характеристиками каждого варианта. Обратите внимание, что интернет-магазин предлагает качественную мебель в рассрочку на 6-24 месяца. Для получения более подробной информации по поводу рассрочки свяжитесь с менеджерами по телефону или в чате на сайте.
*ООО «Торговый дом «Лазурит»
Юридический адрес:
238311, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2е
ИНН
3917032714
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