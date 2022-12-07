Борис Елкин проконтролировал уборку снега в Пскове

22:08, 07 декабря 2022, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин проконтролировал уборку снега в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Уборка снега в Пскове поделена на зоны. На дорогах и тротуарах, автобусных остановках, лестницах и мостах трудятся подрядчики. В общей сложности они обслуживают около 215 км дорог и более 163 км тротуаров.

Очистка идёт круглосуточно. От объёма осадков зависит количество техники на линиях. Сегодня ночью Псков убирали 22 единицы техники и три бригады. В дневную смену силы и средства увеличены: город приводят в порядок 27 единиц техники и около 40 рабочих.



