Рост штрафа за отсутствие ОСАГО возможен в России

11:06, 08 декабря 2022, ПАИ

Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в несколько раз. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Водителей без полисов планируют выявлять в том числе и с помощью дорожных камер.

Отмечается, что водителю с просроченным полисом ОСАГО будет грозить штраф в размере трёх тысяч рублей (сейчас — 500 рублей). Если же автомобилист вообще не оформил автогражданку, то штраф для него увеличится с нынешних 800 до пяти тысяч рублей. Аналогичная мера будет принята и в отношении автомобилистов, не вписанных в страховку, пишет газета «Известия».

«В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддерживают поправки. Согласно ПДД, водитель не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО, а санкции за его отсутствие не менялись уже почти 18 лет, напомнили в РСА.

«Отсутствие полиса является серьезным нарушением, из-за которого, в первую очередь, страдают невиновные участники дорожного движения. Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании, ему придется судиться с виновником. Поэтому для тех людей, которые не страхуют свою ответственность и не покупают полис ОСАГО, штраф должен быть максимальным — до пяти тысяч рублей», — сказали в пресс-службе РСА.

В свою очередь эксперты и парламентарии неоднозначно оценили инициативу петербургских депутатов.