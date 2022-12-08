Часть Красноармейской набережной перекроют в Пскове 9-10 декабря

15:15, 08 декабря 2022, ПАИ

В Пскове перекроют движение автотранспорта по одной полосе на Красноармейской набережной в районе дома № 23 (при движении от улицы Максима Горького в сторону Юбилейной) 9-10 декабря с 10:00 до 13:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения связаны с дорожными работами.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. Водителям рекомендуют внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.