Псковичка победила во всероссийском конкурсе сочинений

17:01, 09 декабря 2022, ПАИ

Псковичка Анастасия Кривошеева стала победительницей всероссийского конкурса лучших сочинений «Россия — страна возможностей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по культуре.

Анастасия учится в областной школе для одарённых детей «Камертон» с 2019 года, а с 1 сентября 2022 года — еще и в детской музыкальной школе колледжа искусств.

Она стала единственным представителем Псковской области в числе победителей конкурса. Победители конкурса рекомендованы оргкомитетом к участию в 15 смене «Новогодняя сказка «Артека».