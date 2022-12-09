Менее 30% женщин в Псковской области делают кесарево сечение

17:26, 09 декабря 2022, ПАИ

Менее 30 процентов женщин в Псковской области делают кесарево сечение. Сейчас хирургическую процедуру проводят по показаниям, акушерство стало перинатальным. Врачи беспокоятся не только о здоровье мамы, но и о ребенке. Об этом рассказала акушер-гинеколог, и. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского перинатального центра Деляра Барановская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Также врач опровергла информацию о том, что возрастным женщинам рекомендуют кесарево сечение. «Я это опровергну. Потому что у нас были пациентки с третьими родами, больше 20 лет перерыв между детьми. Мама путем ЭКО с донорской яйцеклеткой забеременела, и сама была настроена на кесарево сечение. Но она приехала в роддом, когда кесарево сечение делать было уже поздно, и она родила сама. Акушерство — это очень интересный и непредсказуемый процесс. Хорошо рожают и возрастные женщины. Многое зависит от настроя», - подчеркнула Деляра Барановская.

Акушер-гинеколог добавила, что если у женщины обнаружили патологию, то оставить ребёнка или нет, зависит от её желания. «Если обнаруживаются какие-то пороки, то сейчас стало возможным, после перинатального консилиума со многими специалистами предложить вариант прерывания беременности, независимо от сроков. Женщина принимает решение сама», - сказала эксперт.