Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм»

18:05, 09 декабря 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм» вышел в эфир 9 декабря.

Слёзы Синдеевой в Риге и футбольные перипетии в Катаре на этой неделе, кажется, затмили почти всё. Пинок «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом) со стороны Латвии, метания оппозиционной редакции вызвали немало комментариев самого разного характера, от сочувствующих до саркастичных. Последних было существенно больше. О кульбитах беглых медийщиков — в очередном выпуске «Псковского телеграма» с Максимом Андреевым, Александром Машкариным и Антоном Сергеевым.

Кроме того, в программе: кто победит в четвертьфинальных матчах на чемпионате мира по футболе, очередная серия светской хроники — с Галкиным, Пугачёвой и Вайкуле, большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — много о важном, ламповый район — куда ехать строить домик?

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 мск на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».