Прокурор области Иван Грибов провёл антикоррупционный семинар для псковских студентов

23:43, 09 декабря 2022, ПАИ

Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, прокурор области Иван Грибов принял участие в семинаре, организованном по его инициативе совместно с Псковским государственным университетом и Псковским филиалом Академии ФСИН России. Об этом сообщила прокуратура Псковской области.

В работе семинара по вопросам противодействия коррупции приняли участие более 200 студентов высших учебных заведений.

Иван Грибов отметил, что негативные последствия коррупции препятствуют прогрессивному, поступательному развитию общества, представляют серьёзную угрозу интересам национальной безопасности страны. От того, насколько общественность, в том числе молодое поколение, задействована в вопросах противодействия коррупции, во многом зависит и результат борьбы с ней.

Участникам семинара была предоставлена возможность задать интересующие вопросы прокурору.

С целью вовлечения студентов в мероприятия по профилактике коррупции прокуратурой области организован конкурс работ (рефератов, эссе) среди студентов ПсковГУ, Псковского филиала Академии ФСИН России. В настоящее время на конкурс представлено 70 работ студентов, среди которых прокуратурой области будет определён победитель.