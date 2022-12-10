Специалист объяснил, как сохранить упавший в сугроб смартфон

10:09, 10 декабря 2022, ПАИ

После того, как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома стоит протереть влаговпитывающими средствами и не пользоваться устройством на протяжении суток. Об этом рассказал руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов.

По его словам, после падения смартфона в сугроб или лужу необходимо «тут же встряхнуть его – это избавит устройство от попадания большего количество влаги». После чего, нужно отключить смартфон, пишет РИА Новости.

«В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором – повредите аккумулятор из-за резкого перегрева», - пояснил эксперт.

При попадании смартфона в сугроб стоит убедиться в том, что вы полностью очистили устройство от снега, разъяснил Ефимов. Для этого необходимо проверить разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Кроме того, частички снега требуется очистить мягкими средствами, но ни в коем случае нельзя использовать жёсткие или металлические предметы – они могут повредить устройство.

«Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет – в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии», - резюмировал специалист.