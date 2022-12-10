Неделя культуры сето завершилась в Печорах

18:35, 10 декабря 2022, ПАИ

С 5 по 10 декабря в Печорах проходила «Неделя культуры сето», сообщает Псковскому агентству информации газета «Печорская правда».



Неделя культуры сето - проект Печорской лингвистической гимназии по сохранению, развитию и популяризации национальной культуры коренного малочисленного народа. Реализуется он в муниципалитете при поддержке Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето».



Начало положила выставка книг о сето и акция «Что я знаю о сето?», которая прошла в Печорской районной библиотеке. Там же 6 декабря была проведена познавательная лекция о серебряных украшениях сето.



Затем в Музее истории города Печоры продемонстрировали интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето». В число ярких и значимых мероприятий также вошёл танцевальный мастер-класс «Время танцев!», прошедший в музее «Льняная губерния».

Венчал Неделю концерт «С Днём рождения, «Птенцы»!», прошедший 10 декабря в районном Центре культуры и посвящённый девятнадцатой годовщине создания детского этнографического ансамбля сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы») из Печорской лингвистической гимназии.



Торжественное мероприятие стало финальным в рамках «Недели культуры сето». Праздничный концерт начался с видео, посвящённого достижениям «Птенцов». Затем старший состав ансамбля исполнил национальный гимн сето.

«Национальный гимн рассказывает о том, что сето все время живут между двумя очень крупными цивилизациями - восточной и западной, - но при этом, несмотря ни на что, сохранили свой национальный язык, свою национальную одежду, гордятся своим национальным языком и сохраняют его до сегодняшнего дня. А финальный куплет говорит о том, что Сетомаа будет жить вечно», - поделилась руководитель ансамбля Елена Вариксоо.

К слову, мелодичные напевы с глубоким смыслом подхватили родители участников ансамбля и хором подпевали своим «птенцам» из зала.



Следующими на сцену вышло младшее поколение «птенцов».

Их номера были такими же уникальными и разнообразными, как традиционные украшения сето. Звонкие песни сменялись игрой на праздничном инструменте - каннели - и традиционными танцами, в которых поучаствовал весь зал.



Также порадовал зрителей ансамбль дудочников, отражающий в своих композициях то, как маленькие мальчики сето занимались пастушеством.



С весёлыми частушками «страданиями» и песнями под балалайку выступил ансамбль русской песни «Богатки». Поздравил птенцов также семейный ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») под руководством Юлии Лыйв из самого первого состава «Птенцов».



Завершился концерт песней и традиционным танцем «Сепп» - танцем кузнецов.

«Это танец знакомства, танец для парочек, чтобы посмотреть друг на друга, пообщаться и оценить кто как двигается. Оценить, насколько внимательны парни и как грациозны девочки», - рассказала Елена Вариксоо.



Праздничное мероприятие посетили руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» Хелью Маяк, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, заместитель главы администрации Алла Монтаровская, председатель районного Совета ветеранов Александр Демьяненко, исполняющая обязанности директора областного Центра народного творчества Наталья Белова и заместитель директора Печорской лингвистической гимназии Олег Кузьминых.



Заметим, что «Неделя культуры сето» проходила в рамках Года сохранения культурного наследия.