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Общество

Более 50 000 рублей собрали профсоюзы на концерте в поддержку военнослужащих

Сегодня, 10 декабря, в Доме профсоюзов состоялся концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, перед военнослужащими и их семьями с концертной программой выступил  творческий коллектив «Рубеж» Управления МВД России по Псковской области, студенты Псковского кооперативного техникума. 

Открывая мероприятие, председатель облсовпрофа Игорь Иванов обратился со словами благодарности к тем, кто участвует в сборе гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований для российских военнослужащих.

Гостей также приветствовал председатель Союза десантников Псковской области Алексей Скачков. Он вручил руководителю регионального профобъединения Игорю Иванову памятные шевроны с символикой, а председателю первичной профорганизации областной научной библиотеки Елене Галанцевой – книгу Сергея Михеенкова «Маргелов» из серии «Жизнь замечательных людей».

В рамках концерта проходил сбор гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. По окончании мероприятия собрано более 50 000 тысяч рублей, а также продукты питания, средства личной гигиены, одежда, детские рисунки. Всё в полном объёме будет передано  для нужд участников СВО. 

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