6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года

11:05, 11 декабря 2022, ПАИ

Сегодня псковичи заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет, сообщает сервис SuperJob.

Очень любят Новый год 30 % псковичей, ещё 34 % любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28 %. Не любят Новый год 4 %, а 2 % признаются, что просто ненавидят новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи две недели гуляют на полную катушку».

Тёплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 71 %), а тех, кто относится к нему спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин. В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей, — чаще россиян с меньшими доходами. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.