Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство РФ выделило дополнительные средства многодетным семьям

На поддержку многодетных семей дополнительно выделено более 362,5 миллиона рублей, сообщило правительство РФ на своем сайте.

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении, пишет «Прайм».

Кабмин также отметил, что размер указанного пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Кабмин добавил, что дополнительное финансирование вызвано уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Автобусный парк, начало начал
11 декабря 2022

Более 700 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки
11 декабря 2022

Главный редактор «Псковской правды» победил во всероссийском журналистском конкурсе
11 декабря 2022

До -8 градусов прогнозируется сегодня в Псковской области
11 декабря 2022

6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года
11 декабря 2022

Эксперт назвал необходимые инструменты на случай снежного заноса
11 декабря 2022

«Небезразлична их судьба»: Юлия Пересильд рассказала о друзьях из Пскова
11 декабря 2022

Россиянам объяснили, как выбрать искусственную ёлку

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...