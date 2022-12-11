Правительство РФ выделило дополнительные средства многодетным семьям

12:42, 11 декабря 2022, ПАИ

На поддержку многодетных семей дополнительно выделено более 362,5 миллиона рублей, сообщило правительство РФ на своем сайте.

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении, пишет «Прайм».

Кабмин также отметил, что размер указанного пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Кабмин добавил, что дополнительное финансирование вызвано уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.