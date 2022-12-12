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Общество

Эксперт назвал плюсы и минусы увольнения перед Новым годом

Если уволиться до Нового года, отработка в две недели будет включена в праздничные дни. Об этом юрист и специалист по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала в интервью РИА Новости.

Она также обратила внимание, что каждый рабочий день имеет свою цену. В зависимости от месяца она будет разной. Треть января — это нерабочие дни. Сами они не оплачиваются, но повышается стоимость рабочего дня.

«Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты», — отметила Нечаева.

По ее словам, выгоднее всего попросить оформить новые трудовые отношения с 1 января, иначе будет считаться, что сотрудник отработал неполный месяц и зарплата будет ниже.

Отдельно стоит рассмотреть и вопрос премирования, так как частой практикой в компаниях является выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии, отметила эксперт. Она посоветовала не создавать спорных ситуаций и при необходимости уволиться уже после получения премии.

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