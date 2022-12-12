С Днем Конституции поздравил псковичей глава облсовпрофа

13:23, 12 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов от имени всего профсоюзного движения региона поздравил жителей региона с Днем Конституции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Главный закон нашей страны был принят в 1993 году на всенародном референдуме. Тогда всем народом мы определили, как будет жить и развиваться наша страна, что изменится в жизни нашего государства и общества», - напомнил псковичам Игорь Иванов и добавил, что «спустя 27 лет, в 2020 году, по инициативе президента РФ Владимира Путина после всенародного обсуждения, в котором активное участие принимали профсоюзы, были внесены поправки в нашу Конституцию».

«Сегодня, в непростое время, мы четко осознаем, что наша Конституция дает нам, гражданам великой державы, права для активного участия в судьбе страны. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», - сказал Игорь Иванов.