Новые мусорные контейнеры появились в Себежском районе

18:11, 12 декабря 2022, ПАИ

Новые места накопления ТКО оборудованы по просьбам жителей в Себеже. Также выставлены новые контейнеры для сбора мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Мехуборка».

Контейнеры появились в городе Себеже, на примыкании улицы Братьев Боровковых к улице Первомайской; на улице Дзержинского, 26; в деревне Совращина у домов №1, №15, №23; на улицах Дорожной, 6 и Южной (у спортивной площадки) в Кузнецовке.

Вывоз контейнеров для ТКО будет осуществляться по следующему графику: