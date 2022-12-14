Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День памяти святого пророка Наума отмечается сегодня

Наум на ум наступил по народному календарю сегодня, 14 декабря, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в VII веке до Рождества Христова. О его жизни не сохранилось практически никаких сведений, однако известна книга пророчеств, вышедшая из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры. Действие книги происходит в Ниневии — столице могущественного ассирийского царства. Наум предсказывает грешным жителям города строгое, но справедливое наказание, и вскоре после появления книги пророчеств Ниневия пала под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.

На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. «Наум наставляет на ум», — говорили предки и в день памяти пророка отдавали детей в ученье приходским дьякам. Существовала целая церемония: с утра семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословения на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю три земных поклона, а в ответ получал три легких - символических - удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2022

Студенты Великолукского медицинского колледжа обучили спасателей МЧС оказанию первой помощи
14 декабря 2022

В России создали уникальную вакцину против аллергии на кошек
13 декабря 2022

Предложения псковичей учтут при разработке охранных зон центра города
13 декабря 2022

Себежский педиатр стала ещё одним соискателем премии «Народное признание – 2022»
13 декабря 2022

Порховский фестиваль каш выдвинули на «Народное признание»
13 декабря 2022

Интеллектуальный турнир для молодёжи и старшего поколения прошёл в Пскове
13 декабря 2022

ФОТОФАКТ Варлаамовский сквер в Пскове украсили к Новому году
13 декабря 2022

Специалисты сферы туризма Псковской области устанавливают деловые контакты в Республике Беларусь

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...