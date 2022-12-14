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Общество

ФОТОФАКТ Седой дятел посетил Плюсский район

Седой дятел прилетел в Плюсский район. Фотографии и видео разместили в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валентина Верулани

«Плюсский район. Второй год прилетает седой дятел, представитель красной книги», - подписала автор поста Валентина Верулане под фотографиями.

В комментариях Валентина Верулане отметила, что на участок обычно прилетает три птицы, две девочки и один мальчик. «В прошлом году только была одна девочка, а в этом прибавление», - подчеркнула автор поста.

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