Студент ПсковГУ принял участие во Всероссийском патриотическом форуме

16:04, 14 декабря 2022, ПАИ

Студент магистратуры Псковского государственного университета Тимофей Власов принял участие во Всероссийском патриотическом форуме и церемонии вручения национальной премии «Патриот-2022». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге с 9 по 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

В рамках форума участники познакомились с коллегами из других регионов Российской Федерации, приняли участие в пленарных дискуссиях, панельных лекциях и мастер-классах.

«На форуме я участвовал в образовательной программе, благодаря которой смог понять основные тенденции развития патриотического воспитания в 2023 году, - рассказал Тимофей. - Отдельно проработали вопрос «10 граней патриотизма», благодаря которому можно корректировать имеющуюся работу в Псковской области. Я считаю, что деятельность на площадках и образовательных треках форума в перспективе поможет участникам качественнее работать «на местах».

Также региональное отделение движения «Волонтёры Победы» организовало интерактивные площадки.

Отметим, что целью форума стало развитие единой современной системы в сфере патриотического воспитания.