О перспективах рекламного рынка в Пскове пойдёт речь в программе «Бизнес-клуб»

18:40, 14 декабря 2022, ПАИ

Перспективам и трендам рекламного рынка в современных условиях посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 14 декабря, на телеканале «Первый Псковский». В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова будет директор рекламного холдинга ENDE Евгений Надобников.

Эксперт расскажет о том, как удается выжить рекламным компаниям в кризис, как меняются взаимоотношения с заказчиком, что выгоднее — имиджевая или товарная реклама, а также о новых направлениях в отрасли.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам, в 19.30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.