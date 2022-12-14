Для девятиклассников Псковской области ОГЭ пройдёт с 21 апреля по 1 июля 2023 года

22:30, 14 декабря 2022, ПАИ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в 2023 году пройдёт с 21 апреля по 1 июля, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, который размещён в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщил ТАСС.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов разделено на три периода: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Отмечается, что ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.

Подробнее о проведении ОГЭ и ЕГЭ можно прочитать здесь.