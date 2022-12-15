Стихи о Пскове принесли школьнице из Подмосковья победу на всероссийском конкурсе
Школьница из подмосковного Зарайска победила на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Культура» в номинации «Поэзия». Девочка написала трогательный стих о Пскове. О том, что вдохновило школьницу на написание стихотворения, узнала «Псковская правда».
«Псков - город с древней историей, который удивил меня своими чудесами зодчества, восхитительной набережной, великолепным Кремлем, замечательными людьми и незримо присутствующей благодатью, - рассказала школьница. - Непередаваемые впечатления на меня произвело посещение усадьбы и места упокоения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Огромную гордость вызвало пребывание у памятника шестой роте, тем более, что мой папа так же принимал участие в боевых действиях на Кавказе в 1999-2000 годах. Особое духовное просветление оставило посещение Псково-Печерского монастыря, чувствовала себя ближе к Богу и стала духовно чище».
Замечательные условия проживания, питание, экскурсии - все это оставило незабываемые эмоции у Алены и она написала стихотворение, посвященное Пскову:
Моя любимая страна!
И нет нигде земли красивей,
В моей душе лишь ты одна!
Люблю российские просторы,
И города, и буйство рек,
За чашкой чая разговоры-
Всё то, чем счастлив человек.
Но каждый день-открытие снова,
И поезд вдаль меня несёт,
Меня встречают башни Пскова,
Река Великая течёт.
Здесь древний Кремль
Загадкой дышит.
Княгиня Ольга сквозь века
Народ Руси хранит. И слышит
Молитвы всех издалека.
Здесь Пушкин жил, творил, влюблялся,
Гулял в святом монастыре.
И тут нашел поэт великий
Приют последний на земле.
Псков - ратный подвиг вечно славен
Звезда здесь Невского взошла.
За мир в стране шестая рота
В бессмертие навек ушла.
Тут красота души и места
Слились в одно теперь навек,
В монастыре Свято-Печерском
Стал ближе к Богу человек…
Зарайск - родной любимый город,
Но влюблена я в Псков теперь.
Прекрасный город стар и молод,
Мне Псков открыл в Россию дверь!
Мама предложила выложить его на страничке конкурса и оно вошло в шорт-лист. Алену пригласили в Москву на награждение. Там ее ждал еще один сюрприз - она стала победительницей.
«Это был очень волнительный момент, который я не забуду никогда, - признается школьница. - Особенно приятно было получить награду от губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова - великолепную книгу сказок Псковской области. Псков навсегда останется в моей жизни, и я действительно всей душой полюбила этот город. Желаю городу процветания, развития, благосостояния и, конечно, приглашаю псковичей посетить наш город Зарайск!»