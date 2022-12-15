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Культура

Стихи о Пскове принесли школьнице из Подмосковья победу на всероссийском конкурсе

Фото: газета «Псковская правда»

Школьница из подмосковного Зарайска победила на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Культура» в номинации «Поэзия». Девочка написала трогательный стих о Пскове. О том, что вдохновило школьницу на написание стихотворения, узнала «Псковская правда».

«Псков - город с древней историей, который удивил меня своими чудесами зодчества, восхитительной набережной, великолепным Кремлем, замечательными людьми и незримо присутствующей благодатью, - рассказала школьница. - Непередаваемые впечатления на меня произвело посещение усадьбы и места упокоения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Огромную гордость вызвало пребывание у памятника шестой роте, тем более, что мой папа так же принимал участие в боевых действиях на Кавказе в 1999-2000 годах. Особое духовное просветление оставило посещение Псково-Печерского монастыря, чувствовала себя ближе к Богу и стала духовно чище».

Замечательные условия проживания, питание, экскурсии - все это оставило незабываемые эмоции у Алены и она написала стихотворение, посвященное Пскову:

Моя любимая страна!

И нет нигде земли красивей,

В моей душе лишь ты одна!

Люблю российские просторы,

И города, и буйство рек,

За чашкой чая разговоры-

Всё то, чем счастлив человек.

Но каждый день-открытие снова,

И поезд вдаль меня несёт,

Меня встречают башни Пскова,

Река Великая течёт.

Здесь древний Кремль

Загадкой дышит.

Княгиня Ольга сквозь века

Народ Руси хранит. И слышит

Молитвы всех издалека.

Здесь Пушкин жил, творил, влюблялся,

Гулял в святом монастыре.

И тут нашел поэт великий

Приют последний на земле.

Псков - ратный подвиг вечно славен

Звезда здесь Невского взошла.

За мир в стране шестая рота

В бессмертие навек ушла.

Тут красота души и места

Слились в одно теперь навек,

В монастыре Свято-Печерском

Стал ближе к Богу человек…

Зарайск - родной любимый город,

Но влюблена я в Псков теперь.

Прекрасный город стар и молод,

Мне Псков открыл в Россию дверь!

Мама предложила выложить его на страничке конкурса и оно вошло в шорт-лист. Алену пригласили в Москву на награждение. Там ее ждал еще один сюрприз - она стала победительницей.

«Это был очень волнительный момент, который я не забуду никогда, - признается школьница. - Особенно приятно было получить награду от губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова - великолепную книгу сказок Псковской области. Псков навсегда останется в моей жизни, и я действительно всей душой полюбила этот город. Желаю городу процветания, развития, благосостояния и, конечно, приглашаю псковичей посетить наш город Зарайск!»

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