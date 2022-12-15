Улицу в Пскове хотят назвать в честь погибшего на Украине военного

12:44, 15 декабря 2022, ПАИ

Безымянную улицу в микрорайоне Павшино города Пскова хотят назвать в честь героя, погибшего на Украине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПГД.

Вопрос о присвоении улице названия в честь сержанта Грунина обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось 15 декабря.

Как доложил и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный, с просьбой рассмотреть такую возможность в администрацию города обратилась вдова Дмитрия Грунина, погибшего 23 марта этого года в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

«В настоящее время эта улица не имеет названия. Она еще только проектируется. Ранее было проведено собрание жителей этой улицы, они единогласно поддержали данное предложение», — добавил Алексей Несмашный.

Члены социального комитета одобрили инициативу об увековечивании памяти героя и рекомендовали председателю ПГД включить вопрос в повестку очередной депутатской сессии.