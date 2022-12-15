Новогодние ели устанавливают в районах Псковской области

14:24, 15 декабря 2022, ПАИ

Новогодние ели устанавливают в районах и городах Псковской области. Так, сегодня главный символ наступающего года устанавливают на центральной площади Гдова, пишет газета «Гдовская заря».

В сопровождении сотрудников ГИБДД ёлку доставили из деревни Хохлово. Высота дерева составляет порядка 12-15 метров.

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Отмечается, что это уже вторая попытка доставить главный символ праздника на площадь Гдова. В первый раз спецтехнике не удалось привезти на праздник ёлку из деревни Заборовье из-за узкой дороги.

Также сегодня украшать главную новогоднюю ель начали в Пустошке. «Вот и у нас началось украшение главной новогодней ёлочки. В этом году ёлочка живая, настоящая», – пишет газета «Вперёд».

В Стругах Красных уже который год наряжают к празднику живую ёлку, расположенную в центре посёлка. На данный момент рабочие приступили к украшению новогодней красавицы.

Кроме того, как пишет газета «Великолукская правда. Новости», сегодня, 15 декабря, в их город приедет главная новогодняя елка. Ее транспортировка по территории города Великие Луки будет производиться по следующему маршруту: пр. Октябрьский – пр. Ленина – ул. Некрасова – пл. Ленина с 09:00 до 19:00.