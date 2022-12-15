Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новогодние ели устанавливают в районах Псковской области

Новогодние ели устанавливают в районах и городах Псковской области. Так, сегодня главный символ наступающего года устанавливают на центральной площади Гдова, пишет газета «Гдовская заря». 

В сопровождении сотрудников ГИБДД ёлку доставили из деревни Хохлово. Высота дерева составляет порядка 12-15 метров.

Фото: "Гдовская заря".

Отмечается, что это уже вторая попытка доставить главный символ праздника на площадь Гдова. В первый раз спецтехнике не удалось привезти на праздник ёлку из деревни Заборовье из-за узкой дороги. 

Фото: газета "Вперед"

Также сегодня украшать главную новогоднюю ель начали в Пустошке. «Вот и у нас началось украшение главной новогодней ёлочки. В этом году ёлочка живая, настоящая», – пишет газета «Вперёд».

Фото: газета "Струги".

В Стругах Красных уже который год наряжают к празднику живую ёлку, расположенную в центре посёлка. На данный момент рабочие приступили к украшению новогодней красавицы.

Кроме того, как пишет газета «Великолукская правда. Новости», сегодня, 15 декабря, в их город приедет главная новогодняя елка. Ее транспортировка по территории города Великие Луки будет производиться по следующему маршруту: пр. Октябрьский – пр. Ленина – ул. Некрасова – пл. Ленина с 09:00 до 19:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей
15 декабря 2022

Эфир с Юлией Пересильд можно послушать сегодня на «Серебряном дожде»
15 декабря 2022

Первый мурал начали рисовать на одном из домов в Гдове
15 декабря 2022

ПсковГУ получил благодарственное письмо от Минобрнауки
15 декабря 2022

Двух сбежавших из-за непогоды собак ищут зоозащитники в Пскове
15 декабря 2022

Улицу в Пскове хотят назвать в честь погибшего на Украине военного
15 декабря 2022

Установку памятного знака на Кургане Дружбы обсудили в Псковской области
15 декабря 2022

На лошадях доставляют продукты жителям великолукских деревень


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...