Началась прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
Началась прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Отметим, что в прошлом году в ходе прямой линии поступило около 3 000 вопросов. «Значительная часть вопросов была решена. Простые вопросы решали оперативно, сложные вопросы разнесены по времени. Их сразу не решить. Но подавляющие количество вопросов было после прямой линии решено», — сообщил Михаил Ведерников.
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