Началась прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым

19:19, 15 декабря 2022, ПАИ

Началась прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Отметим, что в прошлом году в ходе прямой линии поступило около 3 000 вопросов. «Значительная часть вопросов была решена. Простые вопросы решали оперативно, сложные вопросы разнесены по времени. Их сразу не решить. Но подавляющие количество вопросов было после прямой линии решено», — сообщил Михаил Ведерников.