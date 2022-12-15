Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На прямой линии с губернатором жительница Опочки пожаловалась на медицинские проблемы и задала вопрос о газификации района

Галина Александровна из Опочки на прямой линии с губернатором Псковской области посетовала  на проблемы в медицине.

«Два терапевта увольняются из больницы, не работает аппарат УЗИ, нет медикаментов», — сказала Галина Александровна. Также пенсионерка спросила Михаила Ведерникова: «Когда в нашем городе будет природный газ?»

«Все важные медикаменты должны быть. Что касается офтальмолога, ординатор заканчивает учёбу,  в августе он должен выйти на работу. По поводу газа: в газификации мы идём строго по графику. Надо посмотреть, на какой год запланирована Опочка», — сообщил губернатор.

На связь вышла руководитель комитета по здравоохранению Псковской области  Марина Гаращенко, которая сообщила: «Минимальный набор лекарственных препаратов имеется. Сейчас пополняем запасы. Есть определённый кадровый дефицит, но мы активно занимаеся организацией выездной работы врачей из областной клинической больницы».

По поводу второго вопроса пенсионерке объяснили, что газификация Опочецкого района в программе запланирована на 2025–2027 годы.

«Если мы будем двигаться по программе быстрее, то газификация Опочецкого района приблизится», — добавил губернатор.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Стало известно о планах Михаил Ведерников баллотироваться на второй губернаторский срок
15 декабря 2022

Жительница Великих Лук пожаловалась на скользкость покрытий в новых подземных переходах
15 декабря 2022

Дату открытия Троицкого моста после ремонта назвал Михаил Ведерников
15 декабря 2022

Псковский губернатор встретится с дольщиками долгостроя на улице Петровской
15 декабря 2022

Михаил Ведерников опроверг информацию о второй волне мобилизации
15 декабря 2022

Сразу две победы одержали студенты, изучающие иностранные языки в ПсковГУ
15 декабря 2022

В Пскове 23 декабря откроется новогодняя ярмарка
15 декабря 2022

Мастер-класс по лепке провели для слабовидящих псковичей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...