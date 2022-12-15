На прямой линии с губернатором жительница Опочки пожаловалась на медицинские проблемы и задала вопрос о газификации района

19:35, 15 декабря 2022, ПАИ

Галина Александровна из Опочки на прямой линии с губернатором Псковской области посетовала на проблемы в медицине.

«Два терапевта увольняются из больницы, не работает аппарат УЗИ, нет медикаментов», — сказала Галина Александровна. Также пенсионерка спросила Михаила Ведерникова: «Когда в нашем городе будет природный газ?»

«Все важные медикаменты должны быть. Что касается офтальмолога, ординатор заканчивает учёбу, в августе он должен выйти на работу. По поводу газа: в газификации мы идём строго по графику. Надо посмотреть, на какой год запланирована Опочка», — сообщил губернатор.

На связь вышла руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, которая сообщила: «Минимальный набор лекарственных препаратов имеется. Сейчас пополняем запасы. Есть определённый кадровый дефицит, но мы активно занимаеся организацией выездной работы врачей из областной клинической больницы».

По поводу второго вопроса пенсионерке объяснили, что газификация Опочецкого района в программе запланирована на 2025–2027 годы.

«Если мы будем двигаться по программе быстрее, то газификация Опочецкого района приблизится», — добавил губернатор.

