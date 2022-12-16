В Пскове медик перепутал прививки от гриппа и коронавируса

09:50, 16 декабря 2022, ПАИ

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила псковичке, сообщившей, что медики сделали ее матери не ту прививку. Жалобу она разместила на сайте губернатора.

По словам женщины, ее 81-летней маме в поликлинике № 1 на Кузнецкой, 19 в Пскове вместо прививки от гриппа сделали первый компонент прививки от коронавируса. «Это уже третья прививка от ковида, и от предыдущей не прошло и года. Что нам теперь делать?» - переживает горожанка.

Марина Гаращенко сообщила о поручении главному врачу Псковской городской поликлиники Галине Невалённой усилить контроль за ответственным исполнением своих должностных обязанностей медицинским персоналом.

«Вакцинация вторым компонентом против COVID-19 будет проведена вашей маме 26 декабря. Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения и благодарит за предоставленную информацию», - написала Марина Гаращенко.