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Общество

В Пскове медик перепутал прививки от гриппа и коронавируса

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила псковичке, сообщившей, что медики сделали ее матери не ту прививку. Жалобу она разместила на сайте губернатора.

По словам женщины, ее 81-летней маме в поликлинике № 1 на Кузнецкой, 19 в Пскове вместо прививки от гриппа сделали первый компонент прививки от коронавируса. «Это уже третья прививка от ковида, и от предыдущей не прошло и года. Что нам теперь делать?» - переживает горожанка.

Марина Гаращенко сообщила о поручении главному врачу Псковской городской поликлиники Галине Невалённой усилить контроль за ответственным исполнением своих должностных обязанностей медицинским персоналом.

«Вакцинация вторым компонентом против COVID-19 будет проведена вашей маме 26 декабря. Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения и благодарит за предоставленную информацию», - написала Марина Гаращенко.

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