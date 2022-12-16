В Пскове медик перепутал прививки от гриппа и коронавируса
Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила псковичке, сообщившей, что медики сделали ее матери не ту прививку. Жалобу она разместила на сайте губернатора.
По словам женщины, ее 81-летней маме в поликлинике № 1 на Кузнецкой, 19 в Пскове вместо прививки от гриппа сделали первый компонент прививки от коронавируса. «Это уже третья прививка от ковида, и от предыдущей не прошло и года. Что нам теперь делать?» - переживает горожанка.
Марина Гаращенко сообщила о поручении главному врачу Псковской городской поликлиники Галине Невалённой усилить контроль за ответственным исполнением своих должностных обязанностей медицинским персоналом.
«Вакцинация вторым компонентом против COVID-19 будет проведена вашей маме 26 декабря. Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения и благодарит за предоставленную информацию», - написала Марина Гаращенко.