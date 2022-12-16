Помочь с лекарствами попросили Игоря Дитриха жители деревни Глубокое

12:34, 16 декабря 2022, ПАИ

Выездной приём провёл в деревне Глубокое Опочецкого района вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих – муниципалитет входит в границы избирательного округа депутата. По договорённости с главой волости местом встречи с жителями стал фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в здании деревенской школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Пенсионерка Екатерина Караулова начала разговор со слов благодарности – после предыдущего обращения к Игорю Дитриху решился вопрос с выделением положенных 30 кубов леса на ремонт деревенского дома. В этот раз жительница Глубокого рассказала о сложностях с получением льготных лекарств – часть препаратов, которые её мужу-инвалиду назначили кардиологи центра Алмазова в Санкт-Петербурге, в опочецкой аптеке не выдают.

«Рецепт на все бесплатные лекарства терапевт вовремя выписывает, приходим в аптеку, нас там встречают доброжелательно, но говорят: извините, такого лекарства у нас нет, или нет нужной дозировки», - рассказала Екатерина Караулова.

Вице-спикер связался с областным комитетом по здравоохранению и выяснил, что лекарство, о котором идёт речь, отсутствует в аптеке, поскольку для льготников закупается более современный препарат. Игорь Дитрих посоветовал супругу Екатерины Карауловой обратиться к лечащему врачу для корректировки назначений.

Тему лекарственного обеспечения поддержала фельдшер Татьяна Токолова. «Очень надо продажу лекарств у нас сделать. Людям, чтобы простой парацетамол жаропонижающий купить, нужно ехать в Опочку за 33 км», - привела пример медик.

Игорь Дитрих согласился – с просьбой организовать продажу жизненно важных препаратов в сельской местности обращаются жители всех без исключения районов области. По предложению депутатов областного Собрания в этом году в региональном бюджете предусмотрели 5 млн рублей на приобретение торгового оборудования первым тридцати ФАПам и лицензирование этой деятельности во всех медпунктах. Глубоковский ФАП сразу вошёл в число приоритетных, продажа медикаментов в нём должна была начаться ещё летом, но организационные сложности централизованной закупки лекарств затормозили реализацию решения.

«Не так давно было заседание согласительной комиссии по бюджету следующего года, депутаты снова поднимали этот вопрос. Комитет по здравоохранению пообещал, что к концу января 2023 года уже не в тридцати, а в шестидесяти ФАПах продажа лекарств, наконец, начнётся», - обнадёжил фельдшера Игорь Дитрих.

Татьяна Токолова подтвердила, что онлайн-касса уже куплена, а лицензии у ФАПа до сих пор нет – медпункт получит разрешение после переезда из приспособленного помещения в новое модульное здание, строительство которого в Глубоком начнётся в следующем году.

В общей сложности на приём к депутату пришли около десяти местных жителей. Все обращения, так или иначе, были связаны с медицинскими вопросами. По признанию Игоря Дитриха, который долгие годы возглавлял хирургическое отделение областной клинической больницы, выезды в фельдшерско-акушерские пункты отдалённых деревень являются очень важным форматом работы для депутатов, особенно имеющих отношение к здравоохранению. Вице-спикер добавил, что номер его личного телефона есть у заведующих всех ФАПов его округа.