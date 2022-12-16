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Общество

Организацию медпомощи пациентам с сахарным диабетом обсудят в Пскове

Организацию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в Северо-Западном федеральном округе обсудят на заседании, которое пройдёт в Пскове 19 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие станет одним из первых в серии окружных совещаний с участием субъектов РФ. В работе совещания примут участие сенатор Российской Федерации Елена Бибикова, первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева, ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ) Игорь Михалев, представители Министерства здравоохранения Российской Федерации и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов СЗФО, эксперты в сфере организации и экономики здравоохранения, а также представители профессионального медицинского и научного сообщества.

Участники мероприятия обсудят состояние диабетологической службы в субъектах СЗФО, вопросы совершенствования ранней диагностики сахарного диабета и его осложнений, маршрутизации пациентов и межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности и качества организации оказания медицинской и социальной помощи гражданам, больным сахарным диабетом.

Напомним, в январе 2023 года стартует федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Его цель — снизить бремя от сахарного диабета и его осложнений.

В последние годы специалисты отмечают неуклонный рост числа людей с сахарным диабетом во всем мире, в том числе в Российской Федерации. Только по официальным данным в 2021 году в нашей стране число пациентов с этим заболеванием достигло 5,2 млн человек. Из них около 11% (536 тысяч) — пациенты с сахарным диабетом, проживающие в СЗФО.

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