Минобороны РФ опровергло информацию об увеличении срока службы в армии

14:59, 17 декабря 2022, ПАИ

Минобороны России в настоящее время не предлагает никаких изменений сроков военной службы по призыву, заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Он напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«Статьёй 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в сообщении, опубликованном Минобороны.

Ранее военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже по два года.