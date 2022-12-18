Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

13:22, 18 декабря 2022, ПАИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram. Сообщение об участившихся попытках завладеть профилями пользователей появилось в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению Минцифры, 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов.

В ведомстве также рассказали о примерной схеме злоумышленников. Пользователю может прийти сообщение от одного из его контактов об отправлении подарка — подписки на Telegram Premium. Владелец аккаунта нажимает на кнопку из сообщения, после чего ему приходит код авторизации для якобы активации премиум-подписки. Пользователь вводит код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере. После этого украденный аккаунт рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.

В Минцифры призвали пользователей Telegram использовать двухфакторную аутентификацию, при которой даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.