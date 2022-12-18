Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram. Сообщение об участившихся попытках завладеть профилями пользователей появилось в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению Минцифры, 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов.
В ведомстве также рассказали о примерной схеме злоумышленников. Пользователю может прийти сообщение от одного из его контактов об отправлении подарка — подписки на Telegram Premium. Владелец аккаунта нажимает на кнопку из сообщения, после чего ему приходит код авторизации для якобы активации премиум-подписки. Пользователь вводит код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере. После этого украденный аккаунт рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.
В Минцифры призвали пользователей Telegram использовать двухфакторную аутентификацию, при которой даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.
Стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области»
В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!»
Создатель музея защитников Отечества включён в число соискателей «Народного признания»
Городищенская сельская модельная библиотека подготовила новую экспозицию «Слава труду!»