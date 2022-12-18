Полгода исправительных работ получил неплательщик алиментов в Псковской области

15:34, 18 декабря 2022, ПАИ

Неплательщик алиментов из Струго-Красненского района отправится на полугодовые исправительные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Суд установил, что мужчина без уважительных причин на протяжении нескольких месяцев не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери, несмотря на то что ранее был привлечён к административной ответственность за неуплату алиментов.

Общая сумма долга по алиментам составила около 150 тысяч рублей. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил злостному неплательщику алиментов наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка.