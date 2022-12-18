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Общество

Псковичи принимают участие в первом съезде Российского движения детей и молодёжи

Фото управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области

Делегация из Псковской области принимает участие в первом съезде Российского движения детей и молодёжи «Мир Детства = Мир будущего», сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении общественных проектов и молодёжной политики.

В делегацию из Псковской области вошли активисты детских и молодёжных общественных организаций, представители педагогического и родительского сообществ.

Сегодня в Доме молодёжи в ЦВЗ «Манеж» в Москве организованы дискуссионные площадки, проходят встречи с экспертами в разных областях и работают интерактивные площадки партнёров. Ключевым мероприятием дня станет пленарное заседание, на котором делегаты утвердят направления деятельности, ценности, миссию и название движения.

РИА Новости сообщает, что на съезде Российское движение школьников приняло решение о реорганизации и присоединении к новому Российскому движению детей и молодёжи.

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