Псковичи принимают участие в первом съезде Российского движения детей и молодёжи

14:23, 18 декабря 2022, ПАИ

Делегация из Псковской области принимает участие в первом съезде Российского движения детей и молодёжи «Мир Детства = Мир будущего», сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении общественных проектов и молодёжной политики.

В делегацию из Псковской области вошли активисты детских и молодёжных общественных организаций, представители педагогического и родительского сообществ.

Сегодня в Доме молодёжи в ЦВЗ «Манеж» в Москве организованы дискуссионные площадки, проходят встречи с экспертами в разных областях и работают интерактивные площадки партнёров. Ключевым мероприятием дня станет пленарное заседание, на котором делегаты утвердят направления деятельности, ценности, миссию и название движения.

РИА Новости сообщает, что на съезде Российское движение школьников приняло решение о реорганизации и присоединении к новому Российскому движению детей и молодёжи.