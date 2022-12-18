Публичные слушания по вопросу объединения поселений прошли в Лаврах

19:10, 18 декабря 2022, ПАИ

В Лавровском сельском поселении Печорского района прошли публичные слушания по вопросу объединения всех поселений Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Печорская правда».

Тех, кто пришёл обсудить инициативу преобразования, прежде всего волновал вопрос, чтобы после объединения в волости ситуация не стала хуже. Чтобы ответить на все волнующие жителей вопросы были приглашены представители правительства Псковской области, курирующие местное самоуправление, которые отвечали на вопросы жителей. Вопросы также были заданы главе сельского поселения «Лавровская волость» Оксане Ткачук и председателю Собрания депутатов Печорского района Владимиру Глотко.

Жителям пояснили, что местная власть в виде сельских администраций останется в том же месте, где и находится сейчас, только её работников освободят от административно-хозяйственной работы, высвободив им время для работы с жителями и решения всех первоочередных вопросов жизнеобеспечения. После объединения муниципалитет получит возможность привлекать федеральное финансирование путём участия в программах, а также поможет не снизить уровень решения вопросов местного значения в условиях снижения доходной части местных бюджетов и комплексно подходить к развитию всей территории Печорского района.

Все основные проблемные вопросы были запротоколированы. Они будут учтены депутатами Собрания депутатов Лавровской волости при принятии решения о даче согласия на объединение.

По итогам слушаний зал разделился на тех, кто за объединение, тех, кто воздержался, и тех, кто в данный момент высказался против.