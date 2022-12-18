В попавшей под обстрел больнице Донецка скончался пациент

22:25, 18 декабря 2022, ПАИ

ВСУ обстреляли Донецк, и точечным попаданием поразили больницу имени Калинина, передает корреспондент ТАСС.

При обстреле больницы в Донецке один человек погиб, есть пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Всех пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Как рассказал нам главный врач Областной клинической больницы им. Калинина Иван Плахотников, было зафиксировано три прямых попадания в 6-й и 7-й корпуса.