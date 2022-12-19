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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

Как обстоит ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Пскове, грозит ли псковичам введение масочного режима, как будет работать поликлиника в новогодние праздники, ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. 

О поддержке киноиндустрии, создании условий для привлечения съёмочных групп в регион, о том, какой будет Псковская детская филармония, а также какие сюрпризы ждут псковичей к Новому году, ведущие поговорят с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой.  

Смотрите новые выпуски программы «Псковский телеграм Online» по понедельникам в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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